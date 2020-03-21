Sağlık Bakanlığı: Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenler ceset torbası ile defnedilecek Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı.Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak yeni önlemleri belirledi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin ceset torbası ile defnedileceğini açıkladı. Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla koronavirüs salgını nedeniyle morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak önlemleri belirledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com