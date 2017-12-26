Sağlık Bakanlığı: "Bilimsel Çalışmalara Göre Aşılar Son Derece Güvenilir Biyolojik Ürünlerdir"

Sağlık Bakanlığı, yapılan bilimsel çalışmalara göre aşıların son derece güvenilir biyolojik ürünler olduğunu, üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçirildiklerini bildirdi.



Sağlık Bakanlığından, medyada aşılarla ilgili kamuoyunda yanlış algılara neden olabilecek haberlerin yer alması üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bağışıklama hizmetleri, çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. 21. yüzyıla girerken, aşı uygulamaları sayesinde yılda 5 milyon 977 bin 855 ölümün önlendiği tahmin edilmiştir. Bunun yanı sıra 750 bin çocuğun da sakatlıklardan korunduğu hesaplanmıştır. 1924 -1944 yılları arasında büyük salgınlar ve ölümlere yol açmış olan çiçek hastalığı, aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir.



Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci 1988 yılında dünya genelinde 350 bin iken 2015'te 74 vakaya kadar azaltılmıştır. Ülkemizde son çocuk felci vakası Kasım 1998 yılında görülmüştür.



Ülkemizde kızamık vaka sayısı 2001 yılında 30 bin 509 iken, etkin aşılama sonrası 2016 yılında sadece 9 dur. 2004 yılından bu yana Difteri vakası (2011 yılında görülen bir vaka ve ölüm hariç) görülmemiştir. Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmalarımız sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A ve B, boğmaca, invaziv bakteriyel hastalıklardan pnömokok ve Hib menenjiti, sepsis ve bakteriyemi; suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları da oldukça azalmıştır.



Tüm bu sonuçlara ve aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir. Ülkemizde kullanılan aşılar, uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan 'İyi Üretim Prosedürleri' kurallarına uygun olarak üretilmektedir" denildi. - ANKARA