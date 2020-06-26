Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına, Doç. Dr. Emre Korkut atandı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına", Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına", Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355'inci ve 508'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan başkanlığa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Başkanlık, diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamaktan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tesislerin ruhsat işlemlerine kadar pek çok konuda çalışmalar yürütecek.

Kaynak: AA