Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan UMKE ekibi sürekli eğitim görüyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, sel, yangın, çığ, deprem başta olmak üzere birçok afet ve olağan dışı olaylarda alana ilk ulaşan ekip olarak canla başla hayat kurtarıyor.

Ankara'daki UMKE personeli bu alanlarda tam verimle görev yapabilmek için de sürekli eğitimlerden geçiyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, afet veya olağandışı durumlarda; aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmeyi amaçlıyor. Ayrıca yine afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine de destek vererek bu bölgelerde anında görev alıyorlar.

Öte yandan UMKE personeli ayrıca olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yaparak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haber leşme ve kayıt oluşturma faaliyetleri, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlayarak kritik anlarda sağlık sisteminin sürdürülebilir kılınmasını sağlıyor. Nitekim son dönemlerde, Türkiye'nin güney illerinde yaşanan yangınlarda, Kastamonu ve Sinop gibi illerde yaşanan sel felaketlerinde de bu bölgelerde aktif bir şekilde rol alan UMKE personeli hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürekli hazır olmak için çaba sarf eden UMKE personeli özel bir eğitimden geçiyor. Öncelikle 5 günlük bir temel eğitim sürecinin olduğu ve burada daha çok teorik kısmın yer aldığı eğitimler daha sonrasında da tatbikatlarla devam ediyor. Bu tatbikatlarda UMKE gönüllülerine enkazda çalışma, enkaz altındaki yaralıya yaklaşım ve travma gibi önemli başlıklar altında eğitimler veriliyor.

Ankara'da gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini İHA muhabirine anlatan UMKE gönüllüsü Dr. Ahmet Umut Karadeniz, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak biz Ankara ilinde bugün için 27 yeni gönüllümüzün ailemize katılması için bir temel UMKE eğitimi düzenliyoruz. Ayın 15'inden beri devam eden teorik ve bugün de pratik bir eğitim şeklinde devam ediyoruz. Bundan sonra da 8-9 Aralık civarında 3 günlük bir kamp planlıyoruz. Çünkü bizim UMKE gönüllüsü arkadaşlarımızın göreve başlayıp bu yerlerde çalışabilmesi için bu eğitimleri tamamlamaları gerekiyor. Hem teorik hem pratik anlamda, hem de doğada afet durumunda nasıl çalıştıklarını tatbik edebilmek için bununla ilgili eğitimler alıyorlar. Şuanda da o eğitimlerden bir tanesinin içerisindeyiz. Arkadaşlarımız harıl harıl enkazdan yaralı kurtarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. İHA

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