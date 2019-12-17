Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 personel alımı son gün ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları

17.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:13

Sağlık Bakanlığı personel alımının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı son günü ne zaman ve Sağlık Bakanlığı personel alımına nasıl başvuru yapılır gibi konuları araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, Sağlık Bakanlığı personel alım kontenjan sayıları ve Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihleri…

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN 845 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

13.12.2019 - 19.12.2019 tarihleri arasında 8.845 personel alımı için başvuruları alacak. Başvurular 13.12.2019 günü saat 10.00'da başladı ve 19.12.2019 günü 23.59'a kadar devam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME YAPMAK İÇİN ADAYLARDAN TERCİH ALINMASI

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 2. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)



SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)



SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN 845 PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇN TIKLAYINIZ



SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN 845 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

