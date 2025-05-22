Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlara nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlara nasıl bakılır?
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3.658 işçi alımı kura çekimi için Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Türkiye genelinde yapılacak sürekli işçi alımı için kura tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Vatandaşlar "3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?" ve "Sonuçlara nasıl bakılır?" sorularının yanıtını merak ediyor.

İŞKUR üzerinden başvuruları tamamlanan ve binlerce adayın başvurduğu 3.658 işçi alımı kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek. "3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?" ve "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi arama terimleri, internet kullanıcıları arasında yoğun ilgi görüyor. İşte kura çekimi tarihi, sonuçların açıklanma zamanı ve sorgulama ekranı detayları…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde gerçekleştireceği 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda Ankara'da yapılacaktır.

3.658 İŞÇİ KURA ÇEKİMİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, 30 Mayıs 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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