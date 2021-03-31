Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
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Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı, 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek bakanlık depolarına yerleştirildiğini açıkladı.

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SAĞLIK Bakanlığı, 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek bakanlık depolarına yerleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisan ayında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

TÜRKİYE, AŞILAMADA İLK 5 ÜLKE ARASINDA

Türkiye'ye özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illere sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları, 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak. Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen Türkiye, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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