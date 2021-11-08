Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title