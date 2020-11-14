Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır
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Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır

14.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:34
Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır

İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları dolayısıyla 147 sağlık personeli İstanbul Park'ta görev yapacak.

İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları dolayısıyla 147 sağlık personeli İstanbul Park'ta görev yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmak için 112 ve UMKE ekiplerinin, yarışların yapıldığı İntercity İstanbul Park'ta yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "13-15 Kasım 2020'de İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula-1 Turkish Grand Prix yarışında 1 ambulans helikopter, 1 mobil komuta aracı, 3 UMKE aracı, 1 UMKE ambulansı, 1 UMKE motorize ekibi, 28 tane 112 ambulansı ile 126'sı 112, 21'i UMKE olmak üzere toplam 147 sağlık personeliyle İstanbul Park'ta göreve hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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