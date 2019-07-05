Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı için tarih verdi! Alım yapılacak kadrolar ve şartları

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 698 personel alımının ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımını gerçekleştiriyor. Alım yapılacak kadroların da yer aldığı açıklamada başvuru detaylarına da değinildi. 12 bin sağlık personeli alım başvuruları nereden yapılacak? İşte detaylar…

PERSONEL TEMİN EDİLECEK KADROLAR BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı, daha önce 26 bin 698 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Bakan Koca ise 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını Twitter'dan duyurdu. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması:

"Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.

İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak olan bu atamalar için ilanımız 1 ay içinde yayınlanacaktır.''

ATAMALARA İLİŞKİN GELİŞMELER NASIL TAKİP EDİLECEK?

KPSS şartı aranan atamalara ilişkin duyurular ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden olan ''https://yhgm.saglik.gov.tr '' den takip edilecek.