Sağlık Bakanını Karşısında Gören Hasta Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Konya Numune Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı karşısında gören 76 yaşındaki Ülkü Özcanoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir dizi program için Konya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilçe programlarının ardından Konya Numune Hastanesine geldi. Bakan Koca, hastane personeliyle fotoğraf çekildikten sonra hastanede yatan hastaları ziyaret etti. Bakan Koca'nın ziyaret ettiği hastalardan Ülkü Özcanoğlu, bakanı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Bakanın yakından ilgilendiği Özcanoğlu, "Hep dualarımızdasınız, Allah sizden razı olsun. 5 yıldızlı oteller gibi. Çok duygulandım. Allah sizi gönderdi bana. Ben ayakta duramam, göremem diyordum. Allah annenizden, babanızdan bin kere razı olsun. Sizlere hizmet eden müsteşarlarınızdan, hepinizden biz razıyız" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA