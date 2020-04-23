Sağlık Bakanı'nın New York Times'a verdiği yanıt ölümlerdeki artışı açıklıyor mu? New York Times gazetesinin yayınladığı bir haberde İstanbul'da mayıs-nisan dönemindeki ölümlerin önceki yıllara kıyasla fazla olduğu ve bunun şeffaflık konusunda şüphe ortaya çıkardığı öne sürüldü. Sağlık Bakanı Koca ise sürecin en başından beri açık bir şekilde veri paylaşımı yapıldığını savundu

Covid-19'a bağlı tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artarken, veriler hakkındaki şeffaflık soruları da gündeme geldi. New York Times gazetesinin yayınladığı bir haberde İstanbul'da mayıs-nisan dönemindeki ölümlerin önceki yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla olduğu ve bunun şeffaflık konusunda şüphe ortaya çıkardığı öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com