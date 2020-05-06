Sağlık Bakanı'ndan Uyarı: Daha Çok Erken!

Türkiye normalleşme takvimi açıklanırken tedbirlerin hemen gevşetilmemesi gerektiği de belirtilmişti.

Türkiye normalleşme takvimi açıklanırken tedbirlerin hemen gevşetilmemesi gerektiği de belirtilmişti. Ancak vatandaşlar şimdiden sokaklara dökülmeye başladı. T.C. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vakasının en çok görüldüğü il olan İstanbul'da sokağa dökülen vatandaşlara tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde Kalabalık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki hafta itibarıyla çoğu yerin açılacağının açıklaması ve sokağa çıkış yasaklarının yumuşatılması ve tabii ki havanın çok güzel olması sebebiyle uzun süredir evden çıkmayan vatandaşlar birden sokağa döküldü. Vatandaşlara tedbirleri uyulmaması halinde mevcut durumdan daha kötü olacağı uyarısı farklı kişilerce defalarca yapılmasına karşın halk dinlemedi. Türkiye'nin en işlek ve en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde kalabak oluştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da duruma tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı: Daha Erken, Tedbirlere Devam

Twitter hesabından İstiklal Caddesi'nde yeni çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." dedi.