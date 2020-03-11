Sağlık Bakanı'ndan 'Türkiye'de İlk Corona Vakası' Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de tespit edilen ilk Corona vakasını açıkladı.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de tespit edilen ilk Corona vakasını açıkladı. Sağlık Bakanı "Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu konulmuştur. Virüsü Avrupa temasıyla aldığı bilinmektedir" dedi.
Kaynak: DailyMotion.com
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