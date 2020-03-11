Sağlık Bakanı'ndan korkutan koronavirüs açıklaması
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Sağlık Bakanı'ndan korkutan koronavirüs açıklaması

FLAŞ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, fakat henüz tespit edilmiş bir vaka yok" şeklinde konuştu

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı'ndan korkutan koronavirüs açıklaması

Öte yandan Fahrettin Koca "Türkiye'de koronavirüs vakası yok diyemem" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bilim Kurulu genişletilerek 26 kişiden oluşan, kimin nerede olduğuna bakmaksızın, sadece Bakanlık bünyesindeki akademisyenler değil, yetkin olduğunuz bildiğimiz kişilerden oluşan bir bilim kurulu oluşturuldu. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğine birlikte yol alarak karar verilebileceğine inanıyoruz"



Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Rehber 15 Ocak'ta hazırlandı. 31 Aralık ilk vakaydı. Burada her gün güncellenen bilgiler, vaka tanımı, vaka yönetimi, kontolün nasıl olması gerektiği, hastanın şüpheli olma durumu bütün sağlık kuruluşları ve hekimlere standart oluşturulan rehber oluşturuldu"



Havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. Giderek bütün illerde bu uygulamaya geçilmiş oldu. Termal kamera ne kadar gösterebilir diyebilirsiniz ama bilimin geldiği noktada termal kamera böyle bir durumda yapılması gereken ilk eylemlerden biridir. Bizim başladığımız dönemde birçok ülke bunu uygulamaya başlamamıştı.



OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek, fakat henüz tespit edilmiş bir vaka yok.

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Kaynak: Snob Magazin

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