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Sağlık Bakanı'ndan "Hamile Çocuklar" Açıklaması

İstanbul'da bir hastanede 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçmesiyle ilgili konan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu sosyal yönü, sağlık yönü, hukuk yönü olan bir mesele. Bu hadisede ihmali olan var mı, noksan yapılan işlem var mı bunları inceleyeceğiz.

Sağlık Bakanı'ndan

İstanbul'da bir hastanede 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçmesiyle ilgili konan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu sosyal yönü, sağlık yönü, hukuk yönü olan bir mesele. Bu hadisede ihmali olan var mı, noksan yapılan işlem var mı bunları inceleyeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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