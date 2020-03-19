Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuşuyor Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüsle ilgili milletvekillerini bilgilendirmek için bir konuşma yapıyor. Bakan Koca konuşmasında "Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir" dedi.

Türkiye'de de 191 kişide görülen koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor. Koca konuşmasında "Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şunlar:

"Meclis'in iradesi toplumun direnme ve başarma kararlığının artması demektir. Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait kovid 19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

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