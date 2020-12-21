Sağlık Bakanı: "Kusur Tespit Edilirse Gereği Yapılacaktır"

Gaziantep'te 9 kişinin ölümüne neden olan hastane yangınıyla ilgili incelemeler yapmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.