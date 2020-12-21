Sağlık Bakanı: "Kusur Tespit Edilirse Gereği Yapılacaktır"
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Sağlık Bakanı: "Kusur Tespit Edilirse Gereği Yapılacaktır"

21.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48

Gaziantep'te 9 kişinin ölümüne neden olan hastane yangınıyla ilgili incelemeler yapmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

Gaziantep'te 9 kişinin ölümüne neden olan hastane yangınıyla ilgili incelemeler yapmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanı: 'Kusur Tespit Edilirse Gereği Yapılacaktır'

Kaynak: DailyMotion.com

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