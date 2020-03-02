Sağlık Bakanı Koca: "(Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

02.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:00
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(5)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Koca: "(Yurt dışına maske satışı) Sağlık Bakanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ön...
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