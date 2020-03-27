Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
27.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. (5)
Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var."
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Kaynak: AA