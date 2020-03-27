Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. (5) Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var." Kaynak: AA