Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti
Haberler » Güncel » Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti - Haber

Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.

14.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58
Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi gören Akbulut'un sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Akbulut, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirilmişti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et