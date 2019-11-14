Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.
Bakan Koca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi gören Akbulut'un sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Akbulut, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirilmişti.