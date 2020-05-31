Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu...
31.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu, damadı ve torunu da katıldı.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Koca, etkisi belirgin olarak hissedilen sağlık sisteminin gücüne güç katacak bir adımı daha attıklarını belirterek, bir-iki ay içerisinde İstanbul'da inşası tamamlanarak hizmete alınan bir dizi hastane olduğunu belirtti.

Sağlık yatırımlarının değerinin hep bilindiğine değinen Koca, salgında bu yatırımların hayat kurtarıcı olduğunun anlaşıldığını, son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini hep birlikte gördüklerini dile getirdi.

Bu gibi salgın hastalıklara olduğu kadar başta deprem olmak üzere doğal afetlere de hazırlığı test ettiklerini ifade eden Koca, bu kapsamda İstanbul'un iki acil durum hastanesine kavuştuğunu kaydetti.

Bu konseptin (acil durum hastaneleri) Türkiye için yeni olduğunu dile getiren Koca, "Acil durum hastanelerimiz, Türkiye için zorunlu projelerdir. Ağır deprem tecrübelerine sahip bir ülkeyiz. Salgın ve afetlere karşı sağlam güvencelere ihtiyacımız var. Acil acil durum hastanelerimiz bugünlerde öncelikli bir görev üstlenecek." diye konuştu.

Salgında diğer hastanelerin normalleşme sürecini bu hastanelerin hızlandıracağına değinen Koca, şöyle devam etti:

"Diğer hastanelerimiz, tedavileri kısmen ertelenen hastalarımıza artık daha fazla hizmet verebilecek. Havalimanına mesafemiz ve yakınımızdaki pistler sayesinde İstanbul dışından ve yurt dışından gelecek hastalara acil müdahalede bulunabileceğiz. Havalimanından hızlı ulaşım avantajı, hastanemize sağlık turizmi açısından da bir merkez olma özelliği sağlayacak. Daha önce açılışını yaptığımız Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi şimdi açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de, dönemsel bir hastane değildir, kalıcı bir hastanedir. Kapalı alanı 75 bin metrekaredir. Toplam 125 bin metrekare üzerine kuruludur. Depreme dayanıklılık sebebiyle tek katlı olarak inşa edilmiştir. Sağlık altyapımıza 432'si yoğun bakım olmak üzere, toplam 1008 yeni yatak kazandırmaktadır. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahiptir. Kronik böbrek hastalarına yaklaşık 100 diyaliz ünitesiyle hizmet verecek. Hastanemiz yoğun bakım hastalarına hizmet sunmakla kalmayacak, palyatif bakım dediğimiz hastalara da hizmet sunacak. Söz konusu tüm projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor: Vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir. Ülkemiz bunun sonuçlarını yaşayıp gördükçe daha bahtiyar olacaktır."

"Henüz risk ortadan kalkmış değil"

İçerisinde bulunulan günlerin tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ettiğini belirten Koca, "Henüz risk ortadan kalkmış değil. Mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor. Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan da kayıplarımız oldu. Ayrılıkları bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Korona günlerinde açılışı yapılan Okmeydanı Şehir Hastanesine Kovid-19'dan yitirilen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiğini anımsatan Koca, "Biliyorsunuz, iki gün önce Sancaktepe'de açılışını yaptığımız acil durum hastanesinde Prof. Dr. Feriha Öz'ün hatırasını yaşatmak istedik. Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz, tensipleriniz doğrultusunda Prof. Dr. Murat Dilmener'in adıyla anılacaktır. Daha önce söylediğim gibi bu hocalarımızın bize bıraktığı miras karşısında, söz konusu hastaneler, değil bundan sonraki işlevleri, sadece bu iki bilim insanımızın adını yaşatmak için yapılmış olsa, bu bile yeterli bir sebeptir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Murat Dilmener'in, yıllarca Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptığını ve iç hastalıkları alanında duayen bir hekim olduğunu dile getiren Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Prof. Dr. Murat Dilmener) Binlerce öğrenci yetiştiren bir akademisyen, yoksulların doktoru, hocaların hocası. Her talebesi benim sözlerime çok şey ekleyebilir. Benim ondan aldığım duygu hep şu olmuştur: 'İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur.' Tıp eğitimimizde iz bırakan, bize yön veren efsane hocalarımızdan biriydi. Hekimliği bir teknik meslek olarak değil, bir sanat olarak içselleştirmemizde önder olmuştu. Hekimliğin sadece akademik bilgi ile olmadığını, diğergam olmayı, hastanın derdine ortak olmayı, hastayla hemhal olmayı davranışlarıyla gösterirdi. Ödev ahlakına sahip bir insandı. İnsan sağlığı onun ahlaki ödev alanıydı.

Öğrenciliğimizden başlayarak asistanlığımızda ve meslek hayatımızın her aşamasında üzerimize emeği olan bir hocamızdı. 70'li, 80'li yılların klinik pratiğinde yetişmiş, bugünkü teknolojiyle değil, detaylı muayene ve anamnez ile teşhis koyacak bilgi ve beceriye sahip doktorların son temsilcilerindendi. Kaderin bir pandemi esnasında, böyle bir dahiliye hocasını, bir enfeksiyon hocasını tedavi ettiği hastalar arasına koyması ve bir enfeksiyonla, Kovid-19 nedeniyle yitirmemiz, bizim için unutulmayacak bir derstir. Bugün açılışını yaptığımız acil durum hastanesine onun adını vererek bu dersi ölümsüzleştirmek istiyoruz. Buralarda görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarımın, onun adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağından şüphe duymuyorum. Genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, hocalarımızdan aldığımız kültür, ilim ve irfanı; insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum."

"Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir"

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs salgını konusunda, vermek istediği mesajlar olduğunu söyleyerek, "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. El hijyenine her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Maske ve mesafe kuralının her ikisine birlikte uymalıyız. Çok değerli insanları bizden alan bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz." şeklinde konuştu.

"Her konuda standartın üzerinde bir hastane olmuş"

Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu da, böylesine donanımlı ve ileri teknoloji bir hastaneye babasının isminin verilmesinden dolayı onur duyduklarını ifade ederek, "Bu şekilde, sayenizde babamın ismi ölümsüzleşti. Her konuda standardın üzerinde bir hastane olmuş. Çok güzel bir sağlık kompleksi olmuş. Babam gerek doktor gerekse insan olarak çok değerli bir insandı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Hastalara şifa verdi. Görevini layığıyla tamamlayıp aramızdan ayrıldı. Bu hastaneye gelenler umarım şifa bulurlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun hastane ve diğer pandemi hastaneleri. Çok minnettarız, teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu katılımcılar, kurdeleyi keserek hastaneyi açtı.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hastaneyi gezdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı Haber
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Haber
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Hasan Polatkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur İrem Derici Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 15:34:27. #1.15#
title