Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek."
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Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek."

25.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:10
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek.

Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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