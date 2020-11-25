Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek."
25.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:10
Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek.
Sağlık Bakanı Koca: "Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan