Sağlık Bakanı Koca: Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.
23.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söylediView on euronews
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Kaynak: Euronews.com