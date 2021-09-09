Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi
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BBC

Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi

Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi
BBC - Haberler | Sağlık

Türkiye'de 100 milyon doz aşı yapıldığını belirten Bakan Koca, toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 100 milyon doz aşı yapıldığını, toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini belirtti ve "Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi" dedi.

Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili olarak "Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovac'ın ikinci bir tesiste de üretimine başlandı. Onay alması halinde Ekim'de seri üretime geçeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin bugün aşıda 100 milyon doza ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Kutlanmaya değer bir gün. 100 milyon doz 84 milyona hayırlı olsun. 100 milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır" dedi.

Toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini vurgulayan Koca, ilk doz aşısını olup ikinci dozu olmayan 11.3 milyon kişi bulunduğunu hatırlatarak "İlk doz ilk adımdır, ilk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur" diye konuştu.

Bakan Koca, şu an Covid nedeniyle yatan hastaların bir kısmının aşıları tamamlanmamış olan kişiler olduğunu belirterek "Aktif hastaların yüzde 90'a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor" dedi.

Bakan, aşısı tamamlanmış kişiler tanımını ise, "iki doz Sinovac aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptırmış veya iki doz mRNA aşısını yaptırmış kişidir" şeklinde yaptı.

100 milyon doz aşıya rağmen vaka sayısının neden 23 binlerde olduğu sorusuna ise Bakan Koca "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam doz koruyuculuğuna toplumun büyük kısmı sahip değil. Tedbirleri eskisi gibi sürdürmüyoruz. Virüsün yeni varyantları yayılıyor, sonuçları riskler doğuruyor" diye cevap verdi.

Bilim Kurulu'nun hatırlatma dozunu yapma kararının risklerin önüne geçtğini belirten Koca, "Bunu yapmamış olsaydık vaka ve ölüm sayıları bugün daha yüksek olurdu" diye konuştu.

Bakan, "Aşıları hızlı bir şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir an önce hepimiz tam aşılarımızı olmalıyız" çağrısı yaparak, "13 Ocak'ta başlayan aşı seferberliğinin tam başarısı büyük bir işbirliği istiyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi
Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi
BBC
Koca: 'Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı.
Koca: "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı.
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Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi - Haberler
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