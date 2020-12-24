Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı...
24.12.2020 20:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:02
Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim."
Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli aşı çalışmaları) 5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı