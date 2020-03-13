Sağlık Bakanı Koca: "(Yeni tip koronavirüs tanısı) Bir hastamız daha var"
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Sağlık Bakanı Koca: "(Yeni tip koronavirüs tanısı) Bir hastamız daha var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi.

13.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:46
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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