Sağlık Bakanı Koca: Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
17.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:34
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
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Kaynak: Euronews.com