Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
10.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"