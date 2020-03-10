Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"
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Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

10.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Sağlık Bakanı Koca: 'Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor'

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"

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