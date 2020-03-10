Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Sağlık Bakanı Koca: "Yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor"