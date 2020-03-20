Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım."

Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım." - ANKARA Kaynak: İHA