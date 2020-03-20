Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız...
Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım."
20.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:25
Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 Hastamızı Kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım." - ANKARA
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Kaynak: İHA