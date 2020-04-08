Sağlık Bakanı Koca: "Yasa teklifi ile sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce...
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Fahrettin Koca, Twitter, Politika

Sağlık Bakanı Koca: "Yasa teklifi ile sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personeline güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

08.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:47
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personeline güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sağlıkta şiddeti önlemeye dair yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Değerli vekillerim, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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