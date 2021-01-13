Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu