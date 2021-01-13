Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak"
13.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu