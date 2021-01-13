Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak"
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Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak"

13.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak."

Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak'
Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak'
Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak'
Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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