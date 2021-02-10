Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."
10.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:44
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş