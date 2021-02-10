Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."
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Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."

10.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:44
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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