Sağlık Bakanı Koca: "Yarın hızlı tanı kitini devreye alıyoruz, yakında bütün şehirlere göndereceğiz.
19.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:36
Sağlık Bakanı Koca: "Yarın hızlı tanı kitini devreye alıyoruz, yakında bütün şehirlere göndereceğiz." - ANKARA
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Kaynak: İHA