Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı askerler ile konuşması -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane personeliyle fotoğraf çektirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.

22.10.2019 17:26
Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralı askerler ile konuşması

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane personeliyle fotoğraf çektirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.

Kaynak: AA
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