Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)

Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin maketini inceleyip bilgi alması -AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi -Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın hastane inşaatını inceleyip bilgi alması Sağlık Bakanı...

25.08.2019 15:39
Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin maketini inceleyip bilgi alması

-AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi

-Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın hastane inşaatını inceleyip bilgi alması Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)
Kaynak: AA
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