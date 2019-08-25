Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu (2)
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin maketini inceleyip bilgi alması -AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi -Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın hastane inşaatını inceleyip bilgi alması Sağlık Bakanı...
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanenin maketini inceleyip bilgi alması
-AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi
-Sağlık Bakanı Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın hastane inşaatını inceleyip bilgi alması Sağlık Bakanı Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu