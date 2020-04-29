Sağlık Bakanı Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston
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Sağlık Bakanı Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston

Sağlık Bakanı Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston Ahlatlı baston ustası Refa Gökbulak, bin yıllık ceviz ağacına işlediği bin yıllık motiflerle Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston
29.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:54

Sağlık Bakanı Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston

Ahlatlı baston ustası Refa Gökbulak, bin yıllık ceviz ağacına işlediği bin yıllık motiflerle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya özel baston yaptı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak, korona virüs salgınına karşı göstermiş olduğu mücadele ve başarısından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şahsına özel bin yıllık ceviz ağacından baston yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde babadan kalma mesleği 30 yıldır devam ettiren baston ustası Refa Gökbulak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı üstün bir gayret göstererek takdire şayan bir başarı gösteren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca için özel bir baston hazırladı. Bir haftalık yoğun bir çalışmanın ardından el emeği göz nuruyla bin yıllık ceviz ağacı ve manda boynuzu kullanarak yaptığı bastona yine bin yıllık Selçuklu yıldızı motiflerini işlediğini belirten baston ustası Refa Gökbulak, kobra başlıklı yaptığı bastona ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ismini yazdığını da söyledi.

"Sağlık Bakanımızın özverili çalışmasını hayranlıkla takdir ediyoruz"

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Avrupa ülkelerinde ciddi can kayıpları yaşatan korona virüs salgınında Türkiye'nin çok ciddi ve başarılı bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Gökbulak, bu mücadelenin en önemli kahramanlarından olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya bu salgın dönemindeki takdire şayan çalışması ve başarısından dolayı hediye bir baston tasarladığını söyledi. Hazırlanan bastonun Bakan Koca'ya ulaştırılması için Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a teslim edeceğini belirten Gökbulak, "Son aylarda küresel salgın olan koron avirüs nedeniyle tüm dünya ülkelerinin, süper güçlerin nasıl döküldüklerini, sağlık karşısında ne kadar aciz kaldıklarını ibretle seyrediyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sağlık alanındaki güçlü alt yapısı ve profesyonel kadrosuyla Bakanımızın gece gündüz çalışarak özverili bir şekilde verdiği mücadelesini hayranlıkla takdir ediyoruz. Ülkemizin bu salgın hastalık karşısındaki büyük mücadelesini takip ediyoruz. Özellikle Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarının gece gündüz özverili bir şekilde çalışmalarından ayrıca gurur duyuyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanımıza tüm sağlık çalışanları adına bir baston yaptım. Kobra başlı olan bastonumuzun kafa kısmı bin yıllık ceviz ağacıdır. Gövde kısmı ise yine ceviz ağacı olmakla birlikte üzerine Selçuklu yıldızı işledim. Bastonun yan tarafına ise bakanımızın adını yazdım. Bakanımıza teslim edilmek üzere bastonu İlçe Kaymakamımız Erkan İsa Erat'a teslim edeceğim. Bu aracılıkla baston Sağlık Bakanımıza ulaştırılacaktır" dedi.

"Baston, sağlıklı ve uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur"

Ahlat bastonlarının ahşap ve kemiğin somutlaşarak sanata dönüştüğü turistik bir ürün olduğunu ifade eden baston ustası Gökbulak, "Aynı zamanda Ahlat bastonlarını sevdiğiniz, saygı duyduğunuz insanlara hediye vermek, sağlıklı ve uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur. Bizde bu vesileyle Bakanımız ile tüm sağlık çalışanlarına, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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