Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi...
Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.
02.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:28
Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."
Kaynak: AA