Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi...

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.

02.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:28
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan 'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."

Kaynak: AA
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