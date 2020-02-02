02.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:28

Sağlık Bakanı Koca: "(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."

Kaynak: AA