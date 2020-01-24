Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelen Çinli kadın yolcuyu ambulans uçakla ülkesine gönderdik

24.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başlandığını, şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlanmadığını bildirdi.



Bakan Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını ifade ederek, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye koyduklarını ayrıca karantina odaları ve negatif basınçlı sedyelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle