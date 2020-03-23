Sağlık Bakanı Koca: "Virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim"
Sağlık Bakanı Koca: "Virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim."(İHA)
23.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:10
Sağlık Bakanı Koca: "Virüsün neredeyse tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim."
(İHA)
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Kaynak: İHA