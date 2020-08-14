Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a...
Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor.
14.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:12
Sağlık Bakanı Koca: "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek."
Kaynak: AA