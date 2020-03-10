Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"
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Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

10.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:57
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (6)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık Bakanı Koca: 'Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı'

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"

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