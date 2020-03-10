Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
10.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (6)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalı"