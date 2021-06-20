Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
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Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmalarını tavsiye etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmalarını tavsiye etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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