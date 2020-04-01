Sağlık Bakanı Koca: "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden...
Sağlık Bakanı Koca: "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız."
01.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:04
Sağlık Bakanı Koca: "Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız."
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Kaynak: AA