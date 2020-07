Sağlık Bakanı Koca: Vakalardaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaşarak "Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaşarak "Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Covid-19 salgınına karşı bilinçli davranan herkes bugünün şartlarında hayat kurtaranlardan biridir. Alınacak üç tedbir, maske, mesafe, temizlik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının 6 ayı geride bıraktığını Türkiye'nin 83 milyon nüfusuyla süreç içinde tüm dünyanın takdirini topladığını belirterek yakın zamanda yaşanan artışlarla bazı tedirginliklerin yaşanmaya başladığını söyledi. Bakan Koca, "Bu artışların dünyadaki gelişmelerle paralel olmadığını bilmeliyiz. Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Covid-19 salgınına karşı bilinçli davranan herkes bugünün şartlarında hayat kurtaranlardan biridir. Güvence altına alınacak hayatlardan biri ise kendi hayatlarınızdır. Alınacak üç tedbir, maske, mesafe, temizlik. Hem sağlığımızın hem de hürriyetimizin koruyucusudur. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımızın için bulaşan virüsü haberimiz olmadan biz de başlarına bulaştırmış oluruz. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz. Mesafe kuralına uygun davranmak, 'Hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum' demektir. Uygulama düşünce olarak büyük destek bulmuştur. Uyumsa aynı düzeyde değildir. Maske hayatımıza girmiş olmakla birlikte her durumda kullanılmamaktadır. Kullanan kişilerin ise dikkatli olmadığı görülmemektedir. Maskelerin kullanımı sınırlıdır. Ertesi gün kullanılmamalıdır" diye konuştu.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VE AZALIŞ OLAN İLLERSağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar Türkiye'de olan vakaların toplam sayısının 199 bin 906 olduğunu bildirerek vakaların yüzde 53.74'ünün tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edildiğini kaydetti. Bakan Koca bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranının 51.16 olduğunu bildirerek şöyle konuştu: "2 hafta içinde 5 ilimizin vakalarında dikkat çekici yükselmeler olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır. İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce. Gümüşhane'de 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir."'BUGÜN HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 19'Bakan Koca yaş arttıkça daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak bugünkü verileri şu şekilde açıkladı: "Bugünkü vaka sayısı 1192, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, iyileşen sayısı 2 bin 311, yoğun bakım hasta sayısı 1035, entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313. Son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalaması 70.4. Vakaların cinsiyetlere göre dağılımında ağırlıklı erkeklerde olduğunu görüyoruz."'SUNUM SONRASI KAYGININ ORTADAN KALKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'Bakan Koca Almanya'nın seyahat uyarısını uzatmasına Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan hastalara verilen ilacın neden olduğu yönündeki iddianın anımsatılması üzerine "Almanya bu ilacı zorunlu olarak her hastaya uygulanmamasını önemsiyor. Bu hastaların erken dönemde yan etkilerinin olabileceği kaygısı var özellikle kalple ilgili. Kardiyak sorunu varsa eğer bu ilacı kullanmıyoruz. Bu anlamda bizim hastanın izni dışında bir tedaviyi uygulamak gibi bir zorunluluğumuz yok. Almanya bu anlamda kendi tedavi protokolleriyle ilgili bize bu gelen Alman vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona da açık olacağımızı söylerim. Kendi vakalarımızın sonuçlarından elde ettiğimiz sonuç; erken dönemde bu ilacın faydalı olduğu. Almanya ise bu ilacın zorunlu olarak her hastaya uygulanmamasını tercih ediyor. Yarın bilimsel olarak giden bakan arkadaşımızın da bir sunumu olacak. Bu sunumdan sonra kaygının ortadan kalkacağını düşünüyorum" dedi.'OKULLARIN AÇILMASINI SALGININ SEYRİ BELİRLER'Bakan Koca bazı bilim kurulu üyelerinin artan vakalara bağlı olarak okulların açılmasına kaygılı yaklaştıkları yönündeki görüşlerinin sorulması üzerine ise, "Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur" diye konuştu.

