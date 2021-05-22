Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısının 9 binin altına indiğini açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısının 9 binin altına indiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısının 9 binin altına indiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz." ifadelerini kullandı.

Koca, Türkiye'deki vaka sayılarının 9 binin altına düşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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