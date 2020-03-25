Sağlık Bakanı Koca: Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin.Verilen ara uzatılacak

Sağlık Bakanı Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak."

Sağlık Bakanı Koca: "Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi olabilir." Euronews.com'da Görüntüle