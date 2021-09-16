Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük'te vaka yoğunluğu arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük'te vaka yoğunluğu arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük'te vaka yoğunluğu arttı

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük'te günlük vaka sayıları 110'a yükseldi.

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük'te günlük vaka sayıları 110'a yükseldi.

Covid-19 birinci doz aşılamanın yüzde 81'e ulaşarak mavi kategorili iller arasında yer alan Karabük'te haftalık vaka sayısı 772'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük'te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 318,13'e yükseldi. 243 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı 772'yi buldu. Okulların açılmasıyla da vakaların hızla artması kentte tedirginlik oluştururken, kentin en kalabalık bölgelerinde ekiplerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimleri sürüyor.

Günlük vaka sayısının 100'ü geçtiği kentte insan hareketliliğinin yoğun olduğu kapalı mekanlara vatandaşlar HES kodu sorgusunun ardından alınırken aşılama çalışmaları da hızla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karabük'ün vaka yoğunluğu bakımından 10 il arasında yer aldığını belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" uyarısında da bulundu.

(Rıdvan Bostancı-İHA)

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük'te vaka yoğunluğu arttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız

 Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

 PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Kylie Jenner Yıldız Tilbe Berfu Yenenler
Spor Mustafa Denizli Diego Marcao Okan Buruk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sağlık Bakanı Koca uyardı: Karabük'te vaka yoğunluğu arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:42:06. #1.17#