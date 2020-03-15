Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi. Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi: "Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." Kaynak: AA