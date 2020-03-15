Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi - Haberler
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi.

15.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:00
Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi.

Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Karantinada olan Ronaldo, gönülleri fethetti! Otelini hastaneye çevirdi Haber
Karantinada olan Ronaldo, gönülleri fethetti! Otelini hastaneye çevirdi
Umreden daha önce dönenler testten geçirildi mi? Bakan açıkladı Haber
Umreden daha önce dönenler testten geçirildi mi? Bakan açıkladı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Koca Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Hande Soral Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Bülent Korkmaz
Daha Fazla Avrupa İtalya Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 15:22:46. #1.15#