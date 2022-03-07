Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" - Haberler

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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor"

İhlas Haber Ajansı, Hidayet Türkyılmaz - Sağlık
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Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-Romanya sınırında konuşlanan UMKE Ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna- Romanya sınırında" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: UMKE ekiplerimiz savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Sağlık

Fahrettin Koca, Ukrayna, Savaş, Türk, Sağlık, Politika, Haberler

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